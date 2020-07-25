خلية ازمة الديوانية تصدر مقررات جديدة بينها فرض حظر شامل للتجوال في العيد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخلية قررت اليوم مجموعة من القرارات:

1) بحث اليات توفير الاوكسجين في المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا وضمان عدم حدوث أي أزمات او شحة بتوفيره للمواطنين من خلال عدة خطوات واقعية.



2) اسناد جامعة القادسية بتهيئة جهازCFX96 touch Real Time PCR detection system انتاج شركة BIO-RAD سنة الانتاج 2020، الذي يفحص 96 عينة خلال 30 دقيقة، تم تنصيبه في مختبرات قسم علوم الحياة كلية العلوم بجامعة القادسية، وتوفير كادر متدرب للعمل عليه، واستقبال كادر للتدريب على استخدامه من منتسبي دائرة الصحة.

3) فرض حظر جزئي للتجوال من الساعة التاسعة والنصف ليلا حتى الخامسة صباحا، باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون حظرا تاما وشاملا تماشيا مع قرار الخلية المركزية للازمة.



2) فرض حظر التجوال التام والشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لضمان تفعيل إجراءات التباعد الاحترازي للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا-19.

4) حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولا عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي.

5) يخول مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بتحديد نسبة الدوام بما يضمن تمشية وإنجاز معاملات المواطنين مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين على حد سواء.

6) تخصيص قطع أراضي متميزة للقيادات والملاكات المتميزة في مواجهة ازمة كورونا والملتزمة بأداء واجباتها الانسانية والوطنية تجاه المواطنين في المحافظة خلال أزمة كورونا.

7) نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها اثناء حظر التجوال الجزئي في وسائل الاعلام المختلفة بما يؤمن اطلاع الجميع عليها لتحقيق أهدافها المرجوة.

8) الإعلان عن تشكيل غرفة العمليات الفرعية بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برئاسة مدير عام الصحة، وعضوية ممثلين عن (قيادة العمليات المعنية والامن الوطني وممثلي عن القنوات الإعلامية)، تعمل على ان تكون المرحلة الاولى إيصال المعلومات الصحية والتثقيفية الى المواطنين.

9) اعتبار صاحب المحل التجاري مسؤولا عن أي مخالفة مع غلق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية بما يتعلق (عدد المتواجدين داخل المحل، عدم ارتداء الكمامات من العاملين او المتبضعين، او عدم تحقيق قواعد التباعد الاحترازي)، من خلال تشكيل فرق مشتركة بين الجهات الأمنية والصحية والفرق الإعلامية.

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10) إقامة الفرق الصحية من خلال الأقسام والشعب القانونية في دوائر الصحة بالتعاون مع الاجهزة الأمنية رفع الدعاوى القضائية بحق من يقيم تجمعا اجتماعيا او عشائريا او دينيا وفق احكام المادة (٣٦٨)، من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، وتحت عنوان الجرائم المضرة بالصحة العامة وإصدار أوامر القبض بحقه من القضاء المختص.

11) تتولى غرفة العمليات الفرعية المذكورة القيام بجولات رقابية تنفيذا لما ورد في مقررات الخلية المحلية.

12) التنسيق مع المختارين في المناطق السكنية للدلالة على الحالات المصابة بكورونا وغير ملتزمة بقواعد العزل المنزلي.

13) السماح للفرق المشتركة في غرفة العمليات (الصحية، الأمنية، الإعلامية)، بالحركة اثناء تنفيذ حظر التجوال.

14) تعين مراكز امتحانية من قبل المديرية العامة للتربية للامتحانات التمهيدية في الثامن من آب القادم.

15) توزيع المشرفين التربويين ومراقبي القاعات الامتحانية لضمان شفافيفة ونزاهة الامتحانات.

16) تقسيم المحافظة الى قواطع أمنية لتنفيذ إجراءات حظر التجوال".