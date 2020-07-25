مدير شباب ورياضة البصرة يكشف عن أسباب انهيار الجملون الرياضي

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2020-07-25 | 21:21
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اصدر مدير دائرة شباب ورياضة محافظة البصرة، صادق الكناني، توضيحاً بشان انهيار الجملون الرياضي ففي المحفظة اليوم السبت.
وقال الكناني في بيان تلقته الخليج 365، إنه "في الوقت الذي نعزي اهالي الضحايا من اخوتنا العمال البسطاء الذين فارقوا الحياة نتيجة انهيار المبنى التجاري لاحد المقاولين البصريين والشفاء العاجل للجرحى، أود الرد على اللغط الكبير على مواقع التواصل الذي يلقي باللائمة على كوادر مديرية شباب ورياضة البصرة".
وأوضح ان "البناية تجارية استأجرها المؤجر كأرض فارغة من المحافظة لإنشائها كمجمع تجاري شبابي حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة، وانهارت البناية لأسباب فنية يتحملها المصمم والمنفذ وهاتان الجهتان غير حكوميتين اذ هي من طرف المقاول".
وأضاف ان "الجهات المختصة الجنائية والامنية والحكومية والقضائية بدأت التحقيق وستكشف ملابسات الحادث الذي نراه مسالة فنية هندسية وسيحاسب المقصر".
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