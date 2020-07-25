التجارة تعلن تسجيل مخالفات في 'اهم' مطاحن العاصمة الحكومية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة علاء الجبوري بمتابعة عمل المطاحن لتوفير مادة جيدة من الطحين الموزع في البطاقة التموينية، أجرى مدير عام الرقابة التجارية والمالية ومدير عام التخطيط والمتابعة جولة ميدانية على مطاحن الدورة والتاجي والرصافة الحكومية، للاطلاع على اليات انتاج طحين الحصة والتدقيق بالكميات المنتجة من حيث الفحوصات المختبرية، فضلا عن متابعة اليات العمل الادارية والفنية".وأوضحت الوزارة، "خلال الجولة تم تدقيق عمليات التنظيف من قبل المتعهدين في المطاحن، كما تم تسجيل عدد من المخالفات في هذه المطاحن، وجرى دعوة الاقسام المعنية في شركة تصنيع الحبوب للاتفاق على اليات جديدة تؤمن الفحوصات المختبرية، بما يسهم بايصال النوعية الجيدة من الطحين الى المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

واشارت الى، ان"المطاحن الثلاث تعتبر من أهم المطاحن الحكومية في بغداد، وتغطي نصف انتاج الطحين في العاصمة بغداد وتنتج كميات كبيرة يتم تزويدها للوكلاء وصولا الى المواطنين"، موضحة، أن "دائرة الرقابة التجارية في جميع المحافظات نفذت جولات وزيارات تفقدية لعمل المطاحن والوكلاء للاطلاع على الطحين المجهز للمواطنين واجراء الخبازة في جميع المواقع التي تم زيارتها وأظهرت نتائج الخبازة نوعيته الجيدة".



ودعت الوزارة، المواطنين، الى "استلام حصصهم من طحين الحصة كونه من النوعيات الجيدة ويعتمد الحنطة المحلية وعدم صحة الإشاعات التي يرددها بعض الوكلاء بعدم صلاحيته للخبازة لغرض تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب استحقاق المواطن من حصته في الطحين المنتج في مطاحن اهلية وحكومية يتابع عملها من خلال جهاز رقابي وفحوصات مختبرية دقيقة".