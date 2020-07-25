شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تغريم 16 شخصاً لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهاب المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.



وذكر أنه تم إيقاع العقوبة، خلال الأيام السبعة الماضية، على 16 شخصاً بواقع 10 آلاف ريال لكل منهم، لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح.

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