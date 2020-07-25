تحطم طائرة صغيرة في جبال الألب يودي بحياة 4 أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت الشرطة السويسرية أن طائرة صغيرة تحطمت في جبال الألب اليوم، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.



وكان الضحايا مواطنين اثنين سويسريين وآخرين نمساويين تتراوح أعمارهم بين 46 و66 سنة.

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وأبلغ أحد الشهود الشرطة بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة جليتشيرسبيتز، وهي شق بالوادي بطول 3063 متراً في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية.

وعثر رجال الإنقاذ، الذين تم نقلهم إلى موقع الحادث بطائرة هليكوبتر، على القتلى الأربعة.

ونشرت الشرطة صورة تُظهر حطام الطائرة فوق حافة صخرية على نهر جليدي منحدر.

وقالت الشرطة في بيانها إن سبب الحادث قيد التحقيق الآن.