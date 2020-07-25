لبنان يسجل حالة وفاة و 175 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حتى اليوم السبت إلى 3582 حالة إصابة بعد تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند .47



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 144 حالة من بين المقيمبن، و31 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 3582 إصابة منذ 21 شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 47 منذ 21 شباط/فيراير الماضي.

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وبلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1670.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح له اليوم أن "سبب ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كوفيد19- هو عدم الالتزام"، معربا عن أمله في أن "تمر هذه الجائحة بأقل عدد وفيات".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار/مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 آب/أغسطس المقبل ضمناً.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية تموز/يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً كبيراً في لبنان منذ حوالي أسبوع.