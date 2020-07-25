تعرف على موعد انطلاق معرض "دبي للهليكوبتر "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت "مجموعة دوموس"، الجهة المنظمة لمعرض "دبي للهليكوبتر"، عن تغيير موعد إقامة الحدث ليصبح خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير القادم عوضا عن موعده السابق في نوفمبر 2020.



ويعتبر المعرض الذي يقام مرة واحدة كل عامين الحدث الأبرز لاستعراض تقنيات وابتكارات المروحيات والطائرات دون طيار والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يجمع بين التقنيات ثلاثية الأبعاد وأساليب العرض التقليدية.

ويقام المعرض بنسخته الثامنة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وقال أحمد أبو الهول المدير العام لـ "مجموعة دوموس"، الجهة المنظمة لـ "معرض دبي للهليكوبتر": يأتي قرار تأجيل هذا الحدث بعد تقييم الأوضاع الراهنة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعدد من رواد هذا القطاع.

وأضاف" رغم التوصل لاتفاقيات مع الشركات الراعية وحجز 70% من منصات وأجنحة العرض، نرى بأن تأجيل هذا الحدث يصب في مصلحة الجميع وذلك سعيا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الحضور والمشاركين"

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وتابع" التاريخ الجديد سيمنح للشركات الدولية فترة إضافية للاستعداد بشكل أكبر للحدث المرتقب، والذي يقدم للمشاركين والحاضرين تجربة غير مسبوقة من خلال طريقة العرض التي تتضمن مزيجا فرديا بين المنهجيات التفاعلية والأساليب التقليدية"

وقالت ميسون أبو الهول، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة دوموس" المعرض سيستضيف عددا من أبرز العارضين المتواجدين مباشرة من قلب الحدث على مدى ثلاثة أيام متتالية، إلى جانب العارضين الافتراضيين الذين سيشاركون من خلال منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد تبث على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ولمدة عام كامل"

وستشمل المنصة جولة ثلاثية الأبعاد برؤية 360 درجة ونظام التنقل في مكان افتراضي يشتمل على ردهة رئيسية وقاعة معارض وقاعة محاضرات ومنطقة شبكية افتراضية.

وسيقام المعرض والمؤتمر في "دبي الجنوب" - مطار آل مكتوم الدولي، حيث سيسلط الضوء على التطورات الجديدة في صناعة المحركات المروحية /Rotor/، بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الهليكوبتر والتاكسي الطائر، و"تقنيات الإقلاع والهبوط العمودية المستقبلية" /VTOL/ و"مؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية" /MROs/ في المنطقة، وسيناقش أبرز التحديثات بشأن لوائح المطارات ومهابط الهليكوبتر، كما يتميز باحتضان قطاع الطائرات بدون طيار باعتباره الإضافة الأحدث لمنصة المعرض والمؤتمر.

من بين الشركات العالمية التي أكدت مشاركتها وحضورها الفعلي في المعرض كولومبيا هليكوبتر مشغل أسطول المروحيات الثقيلة"كارتيفيتور سكاي درايف" وهي شركة يابانية قامت بتصنيع سيارة طائرة لاستخدامها في إضاءة شعلة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021/، وشركة "تاكور" وهي شركة أمريكية لصيانة وإصلاح الطائرات.

كما أكدت المشاركة أيضا شركة "فيتا انكليناتا تكنولوجيز" /الرائدة في مجال أنظمة ثبات الحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ساوثر كروس أفييشن وأيضا شركة قطع غيار المروحيات أو الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والمساندة.

وشركة بيرتولي إس آر إل الشركة الإيطالية المتخصصة بتزويد الطائرات بالطاقة، وشركة دونالدسون أيروسبيس مزود أنظمة ترشيح الطائرات، وشركة سبيشيل أفييشون سيرفيسيس إس إي إس المتخصصة بتوفير حلول الطيران حسب الطلب، وشركة بي بي إس شركة هندسة الطيران المبتكرة وعالية الجودة.