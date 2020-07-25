شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الجيش المصرى خط أحمر وحصن للأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك مجموعة من الشباب فى التنسيقية متخصصة فى مواجهة الشائعات.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصرى خط أحمر، وهو يمثل كل المصريين كما أنه حصن الأمن القومى المصري.

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وأكدت أن دعم الجيش المصرى يعد التزام بالسنة والرسالات السماوية، مؤكدة أن كل الشباب يدعمون جيشهم الوطنى وقيادتهم الحكيمة.

وأضافت، أن الإخوان لا يستحقون الجدال فى فكرة الوطن والوطنية لأنهم لا يؤمنون بالفكرة من الأساس، لافتة إلى أن النقاش يكون مع من لديهم اختلاط فى الأمور.

وأوضحت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية تنفذ ندوات ومؤتمرات على مستوى الجمهورية من أجل التوعية بالحقائق ومحاربة الشائعات.