شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية تحجز طعنى صبور وعبد الحي عبيد على استبعادهما من انتخابات الشيوخ للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة ، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، وطعن الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعدين من سباق إنتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الادارى، مطالباً فيهما بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعادهم من انتخابات مجلس الشيوخ ، وأختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات .

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، و المطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين ، المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.