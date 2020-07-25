موجز السياسة.. تعديلات قانون "تنمية شبه جزيرة سيناء" ستحدث طفرة استثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، بما يحقق السيطرة علي أراضي شبه جزيرة سيناء وتشجيع الاستثمار.
قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، إن مصر أحرزت خلال الست سنوات الماضية تقدماً ملحوظاً بشكل يفوق الخيال فى مجال التنمية المستدامة بالبلاد، ويأتى هذا التقدم الفريد فى التنمية على كافة المستويات والاتجاهات وفى المجالات كافة، بسبب القيادة السياسية الرشيدة التى التف حولها المصريون منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في شأن تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالى أطفال مرضى مستشفى أبو الريش.
تناول تقرير صادر عن مؤسسة ماعت ، نشأت جماعة الإخوان الإرهابية ، مؤكدا أن تلك الجماعة أسست على نهج الخوارج، واستخدمت العنف لتحقيق مشروعها الإرهابي، فصنفت على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم، بعدما تبين أن جماعة الإخوان نشأت منها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
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