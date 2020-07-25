شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. تعديلات قانون "تنمية شبه جزيرة سيناء" ستحدث طفرة استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

رئيس دفاع النواب: تعديلات قانون "تنمية شبه جزيرة سيناء" ستحدث طفرة كبيرة استثماريا

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، بما يحقق السيطرة علي أراضي شبه جزيرة سيناء وتشجيع الاستثمار.

رئيس حزب الوفد: مصر حققت طفرة تفوق الخيال فى التنمية المستدامة بعهد السيسى

قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، إن مصر أحرزت خلال الست سنوات الماضية تقدماً ملحوظاً بشكل يفوق الخيال فى مجال التنمية المستدامة بالبلاد، ويأتى هذا التقدم الفريد فى التنمية على كافة المستويات والاتجاهات وفى المجالات كافة، بسبب القيادة السياسية الرشيدة التى التف حولها المصريون منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.