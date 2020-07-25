أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل فريق النادي القنيطري المنتمي للقسم الوطني الثاني.
وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق باللاعب أنس لمرابط هو ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالفيروس التاجي، داخل الفريق القنيطري الذي كان قد أعلن أمس الجمعة عن تسجيل أول اصابة بالفيروس داخل النادي.
وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة النادي القنيطري قررت إخضاع جميع اللاعبين والأطقم الخاصة بالنادي للحجر الصحي داخل مقرات سكنهم، مع تأجيل جميع الحصص التدريبية إلى وقت لاحق.
وكان فريق المغرب الفاسي قد أكد أن التحاليل المخبرية أظهرت إصابة 3 لاعبين في الفريق الفاسي لكرة القدم، بالإضافة إلى الإطار الوطني منير الجعواني.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تواصل الإنتشار داخل أندية البطولة.. النادي القنيطري يسجل ثاني إصابة بـ “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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