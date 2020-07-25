طنجة تفجر الوضع الوبائي لكورونا في المغرب.. 455 إصابة في جهة الشمال في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا في المغرب، تمركز نصفها في جهة الشمال، وبالضبط في مدينة طنجة التي تفجر فيها الوضع الوبائي في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أعادها للحجر الصحي بشكل استثنائي.

وكشفت وزارة الصحة في التصريح اليومي، حول الوضع الوبائي في المغرب، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة احتلت صدارة التوزيع الجغرافي لكوفيد 19 في 24 ساعة الأخيرة، وذلك بتسجيلها 455 حالة، 427 منها في مدينة طنجة، و21 حالة بمدينة تطوان، و5 حالات بمدينة المضيق، وحالة بكل من الحسيمة والعرائش.

وسجلت جهة الدار البيضاء السطات، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 127 منها ببرشيد، و40 حالة في الدار البيضاء المدينة، و11 حالة بالسطات، و5 حالة بالجديدة، وحالة واحدة بكل من المحمدية والنواصر.

واحتلت جهة فاس مكناس المرتبة الثالثة بتسجيلها 103 إصابة في 24 ساعة الأخيرة، 66 في فاس المدينة، 23 بمولاي عقوب، 9 بمدينة مكناس، و3 بمدينة صفرو، وحالة بكل من تازة والحاجب.

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وسجلت جهة مراكش آسفي 31 إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، 22 منها بمدينة مراكش المدينة، 7 بإقليم الحوز، وحالة بكل من آسفي والرحامنة، كما أن جهة الرباط سلا القنيطرة، عرفت تسجيل 15 إصابة بالفيروس، 5 منها في الرباط، و4 في تمارة، وحالة واحدة في مدينة سلا.

وحسب المعلومات الرسمية التي أفادتها وزارة الصحة، فإن جهة درعة تافيلالت سجلت 6 إصابات جديدة، 3 في مدينة الراشيدية، وإصابتين في ميدلت، وإصابة واحدة في تنغير، كما أن جهة سوس ماسة، عرفت تسجيل 5 إصابات، 3 في اشتوكة آيت باها، وإصابتين في انزكان.

وسجلت جهة الداخلة واد الذهب 4 إصابات جديدة كلها في مدينة الداخلة، كما أن جهة بني ملال خنيفرة عرفت تسجيل 4 حالات في 24 ساعة الأخيرة، 3 منها في مدينة خنيفرة، وإصابة واحدة في مدينة بني ملال، كما أن الجهة الشرقية، سجلت إصابتين جديدتين.