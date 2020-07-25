المغرب يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا.. 811 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 19645 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.