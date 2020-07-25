4 إصابات جديدة بكورونا بجهة بني ملال والحالات قيد العلاج ترتفع الى 21 حالة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 194 حالة منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد أكدت التحاليل المخبرية إصابة سيدة من بني ملال، ويتعلق الأمر بشابة عشرينية من جماعة أولاد امبارك، كانت تحت المراقبة بجناح الأمراض الصدرية، فيما تم تسجيل 3 حالات بإقليم خنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الصحية استنفرت عناصرها من أجل حصر لائحة المخالطين، في حين تم الاحتفاظ بالحالات في قاعة الحجر الصحي في المستشفى الجهوي في بني ملال والمستشفى الإقليمي بخنيفرة.