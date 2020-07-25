كورونا في الجزائر.. 605 إصابة بالفيروس في 24 ساعة الأخيرة

سجلت 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 383 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 764 26 من بينها 605 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 4.1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1146 وعدد المتماثلين للشفاء 076 18.