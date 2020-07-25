يافا: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينات من عمره، بجروح حرجة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، السبت، في مدينة يافا.
وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ٢١:٠٦ عن مصاب في شقة بشارع "هغدوليم" في مدينة يافا.
وأوضحت في بيان صدر عنها أنها "تعمل على نقل رجل خمسيني أصيب بجروح حرجة إلى مستشفى فولفسون، بينما تحاول الطواقم الطبية إنعاشه".
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