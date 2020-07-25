إنتر ميلان يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يتمسك بأمل إقناع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال إلى "سان سيرو" في الميركاتو الصيفي.

ويمتد عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول عقد جديد حتى الآن مع إدارة النادي الكاتالوني.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ملاك إنتر ميلان الصينيين عازمون على الضغط بكل السُبل، من أجل إحضار ميسي إلى سان سيرو.

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وزعمت الصحيفة أنه من الممكن أن تقوم شركة "سونينغ" الصينية بمطاردة ميسي لفترة طويلة، وتقديم مغريات كبيرة له.

وأوضحت الصحيفة، أن قيام خورخي ميسي بشراء منزل في إيطاليا، يثير الجدل حول إمكانية انتقال اللاعب إلى إنتر، حتى لو قيل إن انتقال والد النجم الأرجنتيني لميلانو لأسباب تجارية.

وأكدت "لا جازيتا ديللو سبورت"، أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، هو أحد دوافع إنتر لضم ميسي، للرد على البيانكونيري، وإحداث ضجة كبرى في العالم.