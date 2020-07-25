مدرب أبناء مجد الكروم: نطمح لاحتلال مركز متقدم بالأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق اتحاد أبناء مجد الكروم لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2020-2021، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ومن المقرر أن يستهل الفريق المجدلاوي مبارياته بالدوري في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء مجد الكروم، حاتم كريّم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق حاليا في مرحلة الاستعداد للموسم الكروي المقبل، علمًا أن كادر اللاعبين شبه مكتمل إذ ينقصنا لاعب بوظيفة خط الوسط".

وأضاف أن "الدرجة الأولى الموسم القادم لن تكون سهلة سيما وأن الهبوط سيهدد 4 فرق، وبالتالي قمنا بتحضير فريق قوي من أجل احتلال مركز متقدم في لائحة الدوري وضمان البقاء بشكل مشرف".

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وأشار إلى أن "فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مجرى الحياة إن كان في الرياضة أو غيرها، وفي الوقت الذي بدأنا فيه بالتدريبات جرى إبلاغنا بتأجيل انطلاق الدوري إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم وهذا بدون شك سيصعب علينا وعلى باقي الفرق من ناحية التحضير والحفاظ على لياقة اللاعبين".

وتابع أن "بناء على المستجدات الأخيرة فإن الفريق في هذه المرحلة سيعتمد بالأساس على التدريبات والمباريات الودية من أجل إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب".

وختم كريّم بالقول "أؤمن بالكادر المحلي والاعتماد على اللاعبين المحليين لكن إذا تطلب الأمر تعزيز الفريق بلاعبين آخرين لن نتردد في ذلك من أجل مصلحة الفريق، وعلى الصعيد الشخصي أطمح للتحديات وسنكون فريقا عنيدا في الدرجة الأولى".