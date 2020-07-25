كورونا عالميًا: تسجيل 280 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي ما لا يقل عن 639,981 شخصًا حول العالم من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا منذ أن ظهر الفيروس لأول مرة كانون الأول/ ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادًا لمصادر رسميّة

وسُجلت أكثر من 15,815,830 إصابة مثبتة في 196 بلدًا ومنطقة، وتعافى من بينها 8,891,100 على الأقل.

وسُجّلت أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بداية الوباء يومي الخميس والجمعة مع إحصاء أكثر من 280 ألف إصابة جديدة في كلا اليومين. تم الإبلاغ رسميًا عن أكثر من 5 ملايين إصابة جديدة منذ الأول من تموز/ يوليو، أي أكثر من ثلث الحالات المسجلة لوباء كوفيد-19 منذ بداية ظهوره.

ويثير الإيقاع المتزايد وعلامات عودة ظهور الوباء في العديد من البلدان قلق السلطات الصحية، مما يؤدي إلى فرض تدابير احتواء جديدة ومضاعفة إجراءات الحماية الأخرى مثل الالتزام بوضع الكمامة.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الإصابة إلا للحالات الأخطر، كما أن بعض الدول تستخدم الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، فيما لا يملك العديد من الدول الفقيرة سوى إمكانات محدودة على صعيد كشف الإصابات.

الهند (أ ب)

وتم تسجيل 6241 وفاة و282,042 إصابة جديدة الجمعة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات اليومية هي الولايات المتحدة (1157) تليها البرازيل (1156) ثم الهند (757).

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وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 145,546 من أصل 4,112,651 إصابة. وأعلن تعافي 1,261,624 شخصا على الأقل.

وتعد البرازيل البلد الأكثر تضررا جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 85238 وفاة من أصل 2,343,366 إصابة، تليها بريطانيا مع 45677 وفاة من أصل 297,914 إصابة، ثم المكسيك مع 42645 وفيات من أصل 378,285 إصابة وإيطاليا مع 35097 وفاة من أصل 245,590 إصابة.

وتعد بلجيكا أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات بالنسبة لعدد سكانها إذ سجلت 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (67) ثم إسبانيا (61) وإيطاليا (58) والسويد (56).

ألمانيا (أ ب)

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 83784 إصابة (34 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت)، من ضمنها 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) بينما تعافى 78889 شخصا.

وسجّلت أوروبا حتى ظهر السبت 207,599 وفاة من أصل 3,046,440 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 179,692 وفاة من أصل 4,247,552 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 154,461 وفيات من أصل 4,225,857 إصابة، وآسيا 56099 وفاة من أصل 2,396,156 إصابة، والشرق الأوسط 24872 وفاة من أصل 1,073,596 إصابة، وإفريقيا 17084 وفيات من أصل 810,634 إصابة، وأوقيانيا 174 وفاة من أصل 15597 إصابة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.