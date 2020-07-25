الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 455 والإصابات الخطرة 312

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخص واحد وشُخصت 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت.

وأظهرت البيانات الرسمية أن يوم أمس، الجمعة، شهد تسجيل 1770 إصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت وبلغ عددها 23,153 فحصا.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 33,160، بعد تعافي 26,882 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 60,496.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 312، منهم 94 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في ارتفاع بلغ 9.3%، إذا كان عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي أمس، 84.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 455 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة تجاوزت 0.2%.

ويرقد في المشافي 706 مريضى بكورونا، بينهم 158 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 32,454 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:46 من مساء اليوم، بلغ 4,208 فحوصات.

ودخلت قيود جديدة فرضتها الحكومة الإسرائيلية، حيّز التنفيذ عند الخامسة من مساء أمس، الجمعة، على أن تستمرّ حتى الخامسة من فجر يوم غد، الأحد.

وتتضمّن التقييدات الجديدة إغلاق كافة المراكز التجاريّة المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى المحال التجارية في الشوارع والنوادي الرياضيّة وصالونات الحلاقة، على أن تبقى البقالات والشبكات الغذائيّة والصيدليّات مفتوحة.

وسمحت "لجنة كورونا البرلمانيّة"، الخميس، بفتح المتاحف والأماكن السياسيّة يومي الجمعة والسبت مع اتباع قواعد "الشارة البنفسجيّة"، على أن تفتح النوادي الرياضيّة عند السادسة من صباح الأحد.

أما الإغلاق العام فتقرّر تأجيله إلى السادس من آب/ أغسطس المقبل، ومن المقرّر أن تستمر المواصلات العامة في عملها بالتقييدات الحاليّة، حتى 50 مسافرًا في الحافلة العاديّة وحتى نصف حمولة الحافلات الأخرى.

وعلى صلة، دعا خبراء بارزون، الحكومة الإسرائيلية، إلى الامتناع عن فرض إغلاقات وقيود في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفندوا ادعاءات سائدة حول انتشار الفيروس، وشددوا على وجوب الاهتمام والحفاظ على السكان في خطر، مثل المسنين والمرضى المزمنين، فيما بمقدور أكثر من 80% من السكان تطوير مناعة طبيعية ضد كورونا.