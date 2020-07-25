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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس السيسي: شراسة كورونا بدأت بالانخفاض في مصر والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدأت تقل، وما زلنا في حاجة للاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن شراسة الفيروس بدأت في الانخفاض، لكن المرض لم يختف، وبظهور اللقاح أو التطعيم سينتهي الفيروس، وفقا لليوم السابع.
وأكمل تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لـ"برنامج اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الدولة بدأت في علاج المصابين ببلازما المتعافين، وذلك بعد الحصول على أجسام مضادة من الفيروس، مشيرًا إلى أن عقار اكسفورد هي الأقرب، قائلا:" كل يوم تثبت التجارب السريرية بأنها ناجحة وبدأت الشركة تعلن عن المراحل النهائية".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الجانب المضيء لانتهاء فيروس كورونا، أن يكون هناك تطعيم أو لقاح مضاد للفيروس.
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