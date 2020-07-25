شركة الكهرباءالليبية:إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية

السبت 25 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس،اليوم السبت، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل.



وجاء ذلك بعد اقتحام مواطنين محطتي سوق الجمعة وكعام، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وأشار البيان إلى عمل فنيي شركة الكهرباء على إعادة الشبكة الكهربائية في المنطقتين.

وكان أحد أعضاء مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء قد أكد سقوط الشبكة الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن كافة أحياء العاصمة الليبية.

وقال عضو المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حالات الإظلام التام التي تكررت في عموم البلاد وبالمنطقتين الغربية والجنوبية خصوصا، تعود إلى حالات التعدي من قبل بعض المواطنين على دوائر التحكم بالطاقة وقيامهم بإعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم بالقوة أثناء طرح أحمال الطاقة، الأمر الذي يزيد من الأحمال على الشبكة الكهربائية العامة ويدفعها إلى السقوط.

وتعاني عموم ليبيا وعاصمتها خاصة منذ عام 2011 من مشكلة الانقطاع اليومي للكهرباء في ذروتي الصيف والشتاء. ويزيد معدل الانقطاع اليومي في أحياء طرابلس عن 12 ساعة في اليوم الواحد، فيما ترفض عدة مدن ومناطق الخضوع لجدول طرح الأحمال الذي تتبعه شركة الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال عن الشبكة العامة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمدير شركة الكهرباء "علي ساسي".

يذكر أن مجلس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء (المملوكة للدولة) قد قام الأسبوع الماضي بإسقاط مجلس إدارة شركة الكهرباء وتعيين مجلس آخر، بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها ناشطون أمام مقر المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج.