الممثلة الكوميدية سارة كوبر ترسم البسمة على وجوه الأميركيين بتقليدها ترامب

وجدت الممثلة الأميركية سارة كوبر الوصفة السحرية للنجاح في زمن جائحة كوفيد-19 الذي يحتاج فيه مواطنوها أكثر من أي وقت مضى إلى فسحة من الضحك، إذ تختار عبارات الرئيس دونالد ترامب الأكثر إثارة وتطعّمها بموهبتها الكوميدية في التقليد، وتستفيد من شعبية تطبيق "تيك توك" الكبيرة وسرعة انتشار فيديوهاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

فهذه الممثلة الكوميدية من أصل جامايكي البالغة 42 عاماً، تنشر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تقلد بطريقة ساخرة الرئيس الأميركي. وفي هذه الفيديوهات، يسمع المشاهد خطابات ترامب، لكنه يرى على الشاشة سارة كوبر التي تتزامن حركة شفتَيها ولغتها الجسدية مع صوت ترامب الحقيقي خطيباً، ولكن طبعاً مع مبالغة متعمَدة وتضخيم مقصود، لزوم الضرورات الكوميدية، في تقليد حركاته، كالنظرات المنتفخة أو الفم المزموم.

وسرعان ما يتناقل الشباب على نطاق واسع عبر "تيك توك" مقاطع الفيديو التي تنشرها كوبر، قبل أن تنتشر بكثافة أيضاً عبر خدمة "تويتر" التي تطال جمهوراً أوسع.



حتى أن عناوين هذه المقاطع تسخر من الأخطاء التي قد يرتكبها ترامب في الصرف والنحو، في القواعد وتركيب الجملة، ومنها مثلاً "هاو تو إيميغرايشن" (كيف الهجرة؟)أو "هاو تو سترونغ ديث توتالز" (كيف عدد كبير من الموتى؟.)

ووصفت كوبر ترامب في حديث إلى صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأنه "مؤلف كوميدي ممتاز من دون أن يدرك ذلك".



وباتت سارة كوبر في زمن جائحة كوفيد-19 متساوية مع أشهر الممثلين الكوميديين في الولايات المتحدة، إذ إنها تصوّر هذه الفيديوهات بنفسها في منزلها، وهو ما بات لزاماً على هؤلاء الممثلين المحجورين في منازلهم أن يفعلوه أيضاً، أي الانتقال من استديوهاتهم إلى غرف الاستقبال في منازلهم.



في شريط "هاو تو كوغنيتيف" (كيف الإدراكي؟)، تعيد كوبر على طريقتها مقابلة تلفزيونية مع ترامب، أكّد فيها أنه حقق "نجاحاً كبيراً" في اختبار للقدرات الإدراكية، متوقعاً أن يفشل فيه منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. وبتعابير وجه تعكس الاعتزاز بالنفس، تُبرز كوبر الدليل على هذا النجاح، وهو عبارة عن صفحة من دفتر تلوين.



لكنّ مقطع الفيديو الذي أطلق شهرة كوبر كان ذلك الذي حمل عنوان "هاو تو ميديكال" (كيف الطبيّ؟) حيث قلّدت ترامب في مؤتمره الصحافي الشهير الذي اعتبر فيه أن استخدام المعقمات كحقن قد يكون مفيداً لمكافحة فيروس كورونا.

ومكنت هذه المقاطع كوبر من أن تصبح في غضون أشهر إحدى أبرز الممثلات الكوميديات في الولايات المتحدة، باعتراف ممثلين آخرين كجيري ساينفيلد وبن ستيلر ومارك هاميل، أحد أبرز مناهضي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى أن كوبر التي كانت موظفة في شركة "غوغل"، بدأت الانتقال من شاشات الأجهزة الذكية إلى الشاشة الصغيرة التقليدية، إذ أطلّت في برامج تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، منها "ليت نايت شوز" مع جيمي فالون أو إيلين ديجينيريس.

