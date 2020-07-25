روحاني يتوقع استمرار تفشي كورونا في إيران حتى العام القادم... ويؤكد: مراسم «عاشوراء» تقام في موعدها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن انتشار فيروس كورونا المستجد سيستمر حتى نهاية العام، وربما يتواصل في العام القادم أيضاً، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذا المرض ، كما أنه قد يتضاعف مستقبلاً.

وأضاف روحاني السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا،" لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج أو لقاح لهذا المرض، كما أننا لم نتوصل الى شروط السلامة اللازم تحقيقها لمواجهته"،بحسب وكالة الأنباءالإيرانية.

وفي معرض الاشارة الى بدء الموجة الثانية لتفشي كورونا في إيران والعالم، أكد روحاني أن اللجنة الوطنية وضعت خطتين رئيسيتين لاحتواء هذا المرض في مرحلته الجديدة؛ الأولى تنص على إلزام المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة المسقوفة ومراكز العمل مع اتباع كامل التعليمات الصحية، والثانية حظر التجمعات واقامة مراسم الفرح والحزن والضيافات داخل البلاد.

وأضاف أن الاحصائيات على مدى الأسبوعين الأخيرين في البلاد تشير إلى بدء المنحى التنازلي للموجة الثانية في العديد من محافظات البلاد نظراً لتنفيذ هذه التعليمات المشددة.

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وبالنسبة إلى موضوع اقامة مراسم عاشوراء الحسينية (ع) في هذا العام، أكد روحاني على ضرورة إحياء هذه المناسبة الدينية العظمى، ودعا إلى تضافر الجهود بين الشعب الإيراني المؤمن والعلماء والمؤسسات الدينية المعنية في سياق اتباع التعليمات الصحية والوقائية المحددة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء المسجلة صباح السبت بتوقيت طهران ، بلغت الاصابات بكورونا في إيران 286 ألفا و523 والوفيات 15 ألفا و289.