تسجيل 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء في كردستان

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم تسجيل 215 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الاقلم موزعة كالاتي: 76 اربيل، 72 السليمانية، 39 كرميان، 3 رابرين، 11 دهوك، 14 حلبجة".

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واضافت انه "تم ايضا تسجيل 140 حالة شفاء موزعة على النحو الآتي: 113 اربيل، 6 كرميان، 12 دهوك، 9 حلبجة"، لافتة الى تسجيل 10 حالات وفاة موزعة بواقع 3 اربيل، 6 السليمانية، 1 كرميان".

وتابعت الوزارة ان "حصيلة الاصابات منذ تفشي ظهور كورونا في الاقليم ولغاية الآن بلغت 12253 اصابة، تعافى 6735 مصابا من بينهم بينما لا يزال 5044 يرقدون في المستشفيات مع 474 حالة وفاة".