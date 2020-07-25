اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل 215 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 140 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم تسجيل 215 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الاقلم موزعة كالاتي: 76 اربيل، 72 السليمانية، 39 كرميان، 3 رابرين، 11 دهوك، 14 حلبجة".
واضافت انه "تم ايضا تسجيل 140 حالة شفاء موزعة على النحو الآتي: 113 اربيل، 6 كرميان، 12 دهوك، 9 حلبجة"، لافتة الى تسجيل 10 حالات وفاة موزعة بواقع 3 اربيل، 6 السليمانية، 1 كرميان".
وتابعت الوزارة ان "حصيلة الاصابات منذ تفشي ظهور كورونا في الاقليم ولغاية الآن بلغت 12253 اصابة، تعافى 6735 مصابا من بينهم بينما لا يزال 5044 يرقدون في المستشفيات مع 474 حالة وفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.