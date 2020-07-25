اعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن صد هجوم عنيف لـ"داعش" في قضاء العظيم شمال غرب ديالى. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الحشد الشعبي تصدت لهجوم عنيف من قبل داعش في منطقة الميتة التابعة لقضاء العظيم شمال غرب ديالى". واضاف ان "الهجوم مازال مستمرا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يتصدى لهجوم 'داعشي' عنيف شمال غرب ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.