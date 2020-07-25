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تظاهر العشرات من ابناء قضاء الحسينية في كربلاء، السبت، احتجاجا على سوء الخدمات.
وقال مراسل الخليج 365، ان أهالي قضاء الحسينية في كربلاء قطعوا الطريق العام احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.
واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم في حال لم يتم تلبية مطالبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اهالي الحسينية يقطعون طريقا رئيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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