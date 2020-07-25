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زينيت يهيمن على روسيا ويحقق الثنائية

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2020-07-25 | 19:32

زينيت يهيمن على روسيا ويحقق الثنائية

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توج فريق زينيت سانت بطرسبرج بلقب كأس روسيا لكرة القدم بفوزه على خيمكي بهدف دون مقابل اليوم السبت في المباراة النهائية على ملعب "إكاتيريتبيرج أرينا"، فى المباراة النهائية للبطولة.
ويدين زينيت بالفضل في هذا الفوز لأرتيم دزيوبا الذي سجل هدف الحسم قبل سبع دقائق من النهاية من ضربة جزاء.

وتوج زينيت بلقب كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته ثلاث مرات من قبل في أعوام 1999 و2010 و2016.


ونجح فريق زينيت، فى تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما توج بلقب الدوري الروسي للعام الثانى على التوالى والسادسة فى تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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