نجدة بغداد: القبض على شخص يقوم بإطلاق النار أثناء مشاجرة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت دوريات نجدة الشعب وضمن تقاطع عدن من القبض على شخصين يحمل أحدهم بندقية كلاشنكوف قام بإطلاق النار بسبب مشاجرة ضمن التقاطع اعلاه".

واضافت المديرية، "تم تسليمهم الى مركز الشرطة أُصوليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".