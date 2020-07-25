



وأضاف الجعفري، أن "عدد الإصابات المسجلة بمحافظة بابل منذ دخول الفيروس للبلاد تصل الى 4700 اصابة بينهم 145 حالة وفاة، وقرابة 500 اصابة مشخصة في صفوف ملاكات الصحة بابل من"، مؤكدا وجود "اكثر من 2800 حالة شفاء سجلت في محافظة بابل من مجموع الاصابات المشخصة". وقال الجعفري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة جهزت محافظة بابل بمجموعة من الادوية المضادة لفيروس كورونا "، لافتا الى أن "الكميات التي جهزت بها صحة بابل لا تسد سوى 7 الى 8 % من حاجة محافظة بابل لعلاج المصابين بالفيروس".وأضاف الجعفري، أن "عدد الإصابات المسجلة بمحافظة بابل منذ دخول الفيروس للبلاد تصل الى 4700 اصابة بينهم 145 حالة وفاة، وقرابة 500 اصابة مشخصة في صفوف ملاكات الصحة بابل من"، مؤكدا وجود "اكثر من 2800 حالة شفاء سجلت في محافظة بابل من مجموع الاصابات المشخصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة بابل تصدر بيانا بشأن كميات الأدوية التي جهزتها بها الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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