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الهند تسجل نحو 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 48916 حالة، مقابل 49310 في إحصائية أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 1336861.

وكشفت الإحصائية الجديدة أن عدد الوفيات جراء الفيروس ازداد بواقع 757 حالة، مقابل 740 في البيانات المنشورة الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 31358 شخصا.


وأوضحت أن عدد المتعافين ارتفع بـ32223 شخصا لتصل حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 849431، بينما تعتبر 456071 إصابة ناشطة.

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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