وكشفت الإحصائية الجديدة أن عدد الوفيات جراء الفيروس ازداد بواقع 757 حالة، مقابل 740 في البيانات المنشورة الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 31358 شخصا.
وأوضحت أن عدد المتعافين ارتفع بـ32223 شخصا لتصل حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 849431، بينما تعتبر 456071 إصابة ناشطة.
وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل نحو 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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