عملية جراحية تهدد مشاركة شتيجن حتى نهاية العام

برشلونة أنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني، ويستعد لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "تير شتيجن يعاني من آلام في أوتار ركبته اليمنى منذ فترة طويلة، ولكن برشلونة كان يعالجه بالمُسكنات".



وشددت على أن "اللاعب شعر بآلام مجددًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل برشلونة يشعر بقلق كبير، وتحديد موعد لجراحة في الركبة بعد بطولة دوري أبطال أوروبا".

وسيشارك اللاعب في مواجهة نابولي، وفي حالة خسارة برشلونة وتوديع البطولة، سيخضع مارك إلى الجراحة في الركبة فورًا.

وأشارت إلى أن الجراحة ستحتاج إلى ابتعاد تير شتيجن عن الملاعب، مابين 3 أو 4 أشهر، مما يعني أنه لن يشارك في أي مباراة فيما تبقى من هذا العام.



ويرفض النادي تأجيل جراحة الحارس الألماني لأكثر من هذا الوقت، حتى لا يتكرر سيناريو المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في 2018، والتي كانت لإصابته عواقب وخيمة لاحقًا في ركبته اليسرى، بسبب تأجيل الجراحة.