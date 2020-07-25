وزير الصحة: نسبة الشفاء بكورونا وصلت 68 %

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، ان نسبة الشفاء بكورونا وصلت 68%. وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "فحوصات كورونا اليومية تجاوزت 18 ألفاً"، مبينا "اننا استطعنا خلال شهرين توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة كورونا". Advertisements واضاف ان "نسبة الشفاء بكورونا وصلت 68 %"، لافتا الى ان "العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء". واكد "اننا خصصنا مختبرات للذين يرغبون بالسفر خارج العراق".

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