مصادر: وفد من البعثة السياسية الأممية يصل السودان خلال يومين

قالت مصادر سودانية، السبت، إن وفد المقدمة للبعثة السياسية الأممية تحت البند السادس يصل الخرطوم خلال يومين.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أن وفد المقدمة البعثة السياسية الأممية يصل خلال يومين لوضع الخطط والترتيبات النهائية قبل وصول البعثة كاملة.

واشارت إلى أن الوفد يتكون من 7 دبلوماسين أبرزهم قائد فريق التخطيط، ستيفين سيكيرا، ومن مفوضية حقوق الإنسان، دانييل بيل، الي جانب (5) أخرين من أقسام مختلفة.

وكانت مصادر كشفت لـ ”الخليج 365”، في وقت سابق، أن مرشح الحكومة الانتقالية، الفرنسي جان كرستوفر بليارد، لرئاسة البعثة السياسية الأممية يواجه رفضا من بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وتنتظر الحكومة الانتقالية رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، لحسم القضية واتخاذ قرار حاسم.

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كما كشفت مصادر سودانية لـ"الخليج 365" عن مشاورات داخل أروقة الحكومة الانتقالية بالسودان من أجل التوافق على تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السابق، نيكولاس هيسوم، رئيسا للبعثة السياسية تحت البند السادس .

كان مجلس الأمن والدفاع السوداني، رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء بعثة سياسية تحت البندالسادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية لمدة 12 شهرا، كما أعلن أيضاً ترحيبه بتمديدعمل بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأصدر مجلس الأمن الدولي مؤخرا بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، تكون مهمتها دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بينما القرار الثاني يمدد بعثة "يوناميد" في إقليمدارفورلنهاية العام على الأقل.

وسبق أن قدم السودان طلبا رسميا لمجلس الأمن الدولي، لسحب رسالة واستبدالها بأخرى تتعلق بطلب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذالوثيقة الدستورية.

يشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يختص بإعداد سياسات في مجال تخصصه واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة، ويترأسه رئيس المجلس السيادي ويضم في عضويته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.