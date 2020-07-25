إصابة نائب لبناني بكورونا والبرلمان يرجئ اجتماعات لجانه

أعلن النائب في "حزب القوات اللبنانية" جورج عقيص عن اصابته بـ"كورونا"، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية ناصيف حتي بالفيروس.

والتقى عقيص التقى، الخميس الماضي، برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على رأس وفد من "حزب القوات"، وهو ما طرح علامة استفهام حول إمكانية انتقال العدوى إلى زملائه النواب في الكتلة، ومن كانوا يشاركون في جلسات اللجان النيابية في الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري لـ"العين الاخبارية" إن رئيس البرلمان يأخذ كل الإجراءات اللازمة ويحرص في اجتماعاته على المساحة اللازمة للتباعد الاجتماعي.

بدورها أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان لها، إرجاء كافة جلسات اللجان النيابية التي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين إلى موعد يحدد لاحقا.

جاء القرار، بحسب المصادر، بعد الاعلان عن إصابة عقيص بالفيروس، خاصة وأنه كان يشارك بشكل دائم في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، في مقر البرلمان حيث كانت تعقد مختلف اللجان النيابية اجتماعاتها.

وكتب عقيص عبر على حسابه على "تويتر": "لدى علمي بأن العزيز هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية، وهو صديق التقيه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قمت مساء أمس باجراء فحص الـ(PCR) وجاءت نتيجته منذ ساعتين إيجابية، ولكن خفيفة ودون أي عوارض حتى الآن.. سأحجر نفسي لمدة يومين كاملين على أن أعاود الفحص يوم الاثنين".

وأضاف: "حرصاً مني على سلامة كل من اختلطت معهم أو التقيتهم هذا الأسبوع من زملاء وأصدقاء وأنسباء، أدعو الجميع إلى أخذ العلم بحالتي وإجراء ما يلزم للتأكد من سلامتهم. متمنياً للجميع الصحة الكاملة، راجياً أن يحفظ لبنان واللبنانيين من كل الشرور التي تهدّدهم".

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ويأتي ذلك في وقت أخذ انتشار كورونا في لبنان منحنى تصاعديا بشكل كبير.

وقال وزير الصحة حمد حسن، اليوم السبت: "الإصابات اليومية مرتفعة للأسف بسبب عدم الالتزام، ولكن همنا وأملنا أن تمر هذه الجائحة بأقل عدد وفيات، لأنه في خلال الساعات الـ24 المنصرمة كان لدينا 4 وفيات وارتفع العدد إلى 6، أي أن الموضوع أخذ منحى جديا ودقيقا، ما يترتب المزيد من تحمل المسؤولية ورفع مستوى التدخل، وإعطاء الأمان للمواطنين في هذا الظرف من الجائحة التي أخذت منعطفا جديا وخطيرا".

بدورها حذّرت مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري من المرحلة المقبلة.

وكتبت خوري على حسابها على "تويتر" قائلة: "إلى أين نتجه؟ يضرب كوفيد-19 مجتمعنا بقوة وبخاصة من هم بعمر الشباب (10-19 سنة). سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مستشفياتنا مثل باقي البلدان. على هذه الوتيرة، ستمتلىء أسرّة العناية الفائقة بحلول منتصف آب. نحن في مرحلة خطيرة جدا".

أما وزيرة الدفاع اللبناني زينة عكر فأعلنت على حسابها عبر "تويتر" أن ابنتها مصابة بكورونا.

وكتبت عكر : "قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية وللتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص ابنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا. ابنتنا في الحجر100% وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية".

ومنذ فبراير/ شباط سجل لبنان 3258 إصابة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.