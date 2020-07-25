تدريب بحري مصري فرنسي لدعم الأمن بـ"المتوسط"

بمشاركة الفرقاطة الشبحية
الخليج 365السبت 2020/7/25 09:45 م بتوقيت أبوظبي
نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية، لدعم جهود الأمن البحري والاستقرار في المتوسط.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد تضمن التدريب العديد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات المعادية مع استخدام الأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية.
وأضاف البيان أن طائرات الهل المحمولة بحراً استخدمت في التدريب الذي أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.
تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.
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