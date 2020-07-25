شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تدفن مرتزقتها في ليبيا للتخلص من أعبائهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، السبت، النقاب عن أن تركيا تدفن المرتزقة في ليبيا حتى لا يكونوا عبئا عليها في المستقبل.



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وقال المحجوب، إن الميليشيات وحكومة الوفاق لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة التي تسعى أنقرة لدفنهم في ليبيا للتخلص من أعبائهم.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في إسطنبول حاليا لتلقي التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات الشحن، وحكومة السراج أودعت 8 مليار دولار في تركيا لإنعاش اقتصادها