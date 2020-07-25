- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تدفن مرتزقتها في ليبيا للتخلص من أعبائهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، السبت، النقاب عن أن تركيا تدفن المرتزقة في ليبيا حتى لا يكونوا عبئا عليها في المستقبل.
وقال المحجوب، إن الميليشيات وحكومة الوفاق لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة التي تسعى أنقرة لدفنهم في ليبيا للتخلص من أعبائهم.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في إسطنبول حاليا لتلقي التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات الشحن، وحكومة السراج أودعت 8 مليار دولار في تركيا لإنعاش اقتصادها
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تدفن مرتزقتها في ليبيا للتخلص من أعبائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.