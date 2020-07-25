خطيب إيراني في فضيحة جديدة : كورونا فيروس علماني يستهدف المتدينين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

زعم خطيب صلاة الجمعة في مدينة قم الإيرانية، عباس موسوي مطلق، أن الوباء ما هو إلا فيروس "علماني يستهدف المجتمعات المتدينة لحرفها عن الدين، ويحاول بآثاره المدمرة دفعها إلى الضلال"، بحسب تعبيره.



وأصر خطيب الجمعة، أن على الناس اتباع تعليمات الخبراء الدينيين في إقامة مراسم دينية هذا الشهر.

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وخلال الأيام الأخيرة، انتقد العديد من رجال الدين استمرار القيود بسبب تفشي موجة ثانية من الوباء في إيران، مع مواعيد بعد المناسبات الدينية المعروفة في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رجال الدين مسؤولون في النظام الإيراني عن افتراضات غريبة حول الوباء، حيث زعم رجل الدين المتشدد، آية الله محمد سعيدي، في مارس/ آذار الماضي، أن "المبالغة في تقدير خطر الوباء هو مؤامرة من قبل الأعداء".

وأضاف أن كورونا هو جزء من "صراع الحضارات" الذي تحرض عليه القوى الغربية ضد الإسلام والمسلمين، على حد زعمه.

كما أن المرشد الإيراني علي خامنئي، اتهم واشنطن، في كلمة في مارس الماضي بـ"تخليق" فيروس كورونا وذلك "بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين"، رافضا العرض الأميركي لمساعدة طهران في مكافحة المرض