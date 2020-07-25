شكرا لقرائتكم خبر مراقبون: سياسات تركيا وراء حرق علمها باليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل مراقبون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسؤولية حرق علم بلاده في اليونان، وأكدوا أن سياسته العدائية من دول الجوار تسببت في حالة من الغضب والكراهية للجميع نحو تركيا.

وفيما أدانت وزارة الخارجية اليونانية، قيام متظاهرون في مدينة سلانيك بحرق علم تركيا، قالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر «إننا ندين بشدة الإساءة للرمز الوطني لأي دولة، كما حدث مع تركيا».

وأدانت وزارة الخارجية التركية أمس، تصريحات عدائية لأعضاء الحكومة والبرلمان اليونانيين، حرضوا عبرها شعبهم على تركيا، فضلا عن السماح بإحراق علمها في سلانيك.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في بيان، نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إنه يجب على اليونان أن تستيقظ من حلمها البيزنطي المستمر منذ 567 عاما، وألا تظل أسيرة هذا الحلم، إثر ردود فعل غاضبة شهدتها ضد تركيا.

وشدد أقصوي على أن ردود الفعل الغاضبة باليونان بسبب آيا صوفيا، تعتبر صفحة جديدة من معاداتها لتركيا، ولفت أقصوي إلى أن ضغوط اليونان على الأقلية التركية على أراضيها موثقة في المحكمة الأوروبية.

وبحسب الأناضول، قام عدد من اليمينيين المتطرفين في مدينة «سلانيك» اليونانية، بحرق العلم التركي، في إطار مظاهرات واحتجاجات شهدتها مدن يونانية عدة.