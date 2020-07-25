أنقرة ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر أمس إن دفعة جديدة من «الفصائل السورية» الموالية لتركيا عادت إلى الأراضي السورية، قادمة من ليبيا بعد انتهاء عقودهم هناك، حيث كانت الحكومة التركية أرسلتهم كمرتزقة للقتال إلى جانب «حكومة الوفاق» الإخوانية ضد الجيش الوطني الليبي، وبلغ تعداد الدفعة التي عادت بنحو 120 مرتزقا، وأكد المرصد أن أنقرة أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وقال المرصد، بلغ عدد قتلى المرتزقة الأتراك في المعارك الأخيرة في ليبيا 11، جرى نقلهم إلى سوريا ودفنهم خلال الأسبوع الماضي، حيث جرى دفن 3 منهم في عفرين، بينما تم دفن البقية ضمن مناطق نفوذ فصائل «درع الفرات» بالريف الحلبي.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من لمرتزقة نحو 5970 إلى سوريا.