أنقرة ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

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وقال المرصد، بلغ عدد قتلى المرتزقة الأتراك في المعارك الأخيرة في ليبيا 11، جرى نقلهم إلى سوريا ودفنهم خلال الأسبوع الماضي، حيث جرى دفن 3 منهم في عفرين، بينما تم دفن البقية ضمن مناطق نفوذ فصائل «درع الفرات» بالريف الحلبي.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من لمرتزقة نحو 5970 إلى سوريا.
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