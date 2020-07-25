باشتراك الفرقاطة الشبحية «تحيا مصر».. القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً عابراً في البحر المتوسط

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت اليوم، السبت، تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية "ACONIT".
وقال المتحدث، ي بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا.
وأضاف أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.
وأوضح المتحدث أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.
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