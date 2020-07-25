شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تعلن منح درجتين بكالوريوس إدارة أعمال بالاشتراك مع جامعة بليموث البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في برنامج منح درجتين البكالوريوس لطلابها، في علوم الإدارة من جامعة بليموث البريطانية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، وفي إطار التعاون المصري البريطاني في التعليم.

يأتي ذلك بإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد عمر ابو دوح، مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بين الجامعتين، لمرحلة البكالوريوس.

وأوضح العزازي، أن التعاون بين جامعة مصر وجامعة بليموث البريطانية، يشتمل على توفير عدد من البرامج التي من الممكن أن يلتحق بها الطلاب، موضحا أنه من المقرر أن يدرس الطلاب الملتحقين بتلك البرامج للدراسة عام كامل في جامعة بليموث ثم العودة إلى جامعة مصر لإنهاء دراستهم، ليحصل بعد ذلك على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة من جامعة بليموث البريطانية.

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بينما أعلنت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، عن البرامج التي يمكن للطلاب الالتحاق بها والتي جاءت كالتالي: البرنامج الأول بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل جامعة بيلموث، البرنامج الثاني بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الثالث بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث.

وأضافت أن البرنامج الرابع بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية جامعة بليموث، أما البرنامج الخامس بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارةالأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة بليموث.

وذكرت الكاشف، أن البرنامج السابع بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث.

أما البرنامج العاشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، البرنامج الحادي عشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جمعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جامعة بليموث.