شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على مواقف الأقاليم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة على مواقف الأقاليم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ، لعدم استغلال البعض لفترة الأعياد ورفع تعريفة الركوب، ومعاناة بعض المواطنين راغبي العودة لمحافظاتهم من هذه الممارسات الخاطئة التى يجب ان تتوقف، على أن تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لسحب الرخصة فى حال التجاوز.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جهود قامت بها وزارة النقل فى طرح مزيد من القطارات لاستيعاب الأعداد ولكن بالتزامن مع هذا الإجراء لابد من تشديد الرقابة على مواقف الأقاليم على وجه التحديد لمنع استغلال فترة الأعياد وزيادة تعريفة الركوب، خاصة وأن هذه الزيادة غير مبررة سوى للضغط عليهم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحرص من قبل المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا فى وسائل المواصلات العامة، وان يكون هناك حرص من الجميع على اتباع التعليمات وارتداء الكمامة و تعقيم الأيدي بشكل مستمر.

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