شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون وفنانون ورياضيون ينضمون لحملة تنسيقية الأحزاب "كلنا الجيش المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد من النواب والسياسيين والفنانين والرياضيين الى الحملة التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "كلنا الجيش المصرى" وذلك بعد إعلان البرلمان المصرى تأييد تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومى ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومى المصرى والليبى خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع فى ليبيا .

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت من قبل استمارة التطوع فى حملات مرشحيها فى القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وذلك إيماناً بأن الحياة السياسية قائمة على المشاركة والتواصل بين كافة الدوائر بداية من المواطن إلى صناع القرار .

وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته.

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