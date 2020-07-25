اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

اعتمد اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي لمراكز وأقسام الشرطة بدائرة المحافظة.

وضمت الحركة تكليف المقدم إسلام السعدني رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، العقيد أحمد سمير مفتشًا لمباحث دمنهور، والرائد أحمد الشرقاوي مفتشًا للمباحث بحوش عيسي وأبوحمص، والمقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمد جمعة رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيت، الرائد أحمد عوف رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية.

وكذا تكليف الرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، الرائد محمود هندي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، الرائد أحمد المراكبي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو حمص، والرائد أحمد حمدي رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، الرائد أحمد هنداوى المراكبي رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوحمص.

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وتضمنت الحركة تولي العميد محمود عيسي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بقطاع بدر، والمقدم أحمد العريان رئيسًا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد التراس رئيسًا لمباحث المصنفات، والرائد مصطفى أبو الريش وكيًلا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العميد وجدي الصيرفي رئيسًا لإدارة مباحث التموين، المقدم مصطفى الصيرفي بديوان مديرية الأمن بالبحيرة.

وتضمنت أيضًا العقيد مصطفى السعدني مأمورًا لمركز الدلنجات، والعقيد أحمد داود مأمورًا لمركز حوش عيسي، والعقيد عادل محبوب مأمورًا لقسم شرطة كفر الدوار، والعقيد أحمد البنا مأمورًا لمركز إيتاي البارود، والعميد ياسر طوسون المقرحي مأمورًا لمركز شرطة وادي النطرون، العقيد علاء أبو غزالة مأمورًا لمركز بدر، العميد أيمن داود مأمورا لمركز شرطة ابوحمص، العميد محمد أبو حطب مأمورا لمركز شرطة أبو المطامير، النقيب بدر الطنيخي معاون مباحث مركز شرطة رشيد، النقيب محمد سلامة معاون أبو المطامير.

كما شهدت الحركة استمرار المقدم ماجد الحبشي رئيسا للمباحث بقسم شرطة دمنهور، الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، المقدم عمر عرفات رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد محمد زايد رئيسًا لمباحث مركز شرطة بدر، الرائد محمود قاسي رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان رئيسًا للمباحث بوادي النطرون.