لاستشعار الحرج.. إحالة قضية تحرش طالب بجامعة أسوان بأستاذته لدائرة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد علي السيد، اليوم السبت، إحالة قضية التحرش المتهم فيها طالب بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بأستاذة بالكلية إلى دائرة أخرى، لاستشعار الحرج.

وكانت الدكتورة "خ.أ" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بأسوان، تقدمت ببلاغ إلى قسم أول أسوان تتهم الطالب "م.م" بالفرقة الثانية بالتحرش بها جنسيًا وملامسة مناطق حساسة بجسدها.

جرى تحرير المحضر رقم 19 لسنة 2020 وبعرض المحضر على النيابة قررت حبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يحال للجنايات.