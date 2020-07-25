محافظ دمياط تبحث موقف ملف التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية.

وناقشت المحافظ، خلال الاجتماع آخر المستجدات في الملف بمدينة رأس البر، وأهم المعوقات التي تواجه اللجان الفنية، وأكدت على الإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة، وإنجاز المهام المطلوبة والتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، وفقًا لأحكام قانون التصالح.

ودعت محافظ دمياط، المواطنين إلى الإسراع في تقديم الطلبات، ودفع مبلغ جدية التصالح والذي يقدر بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك حتى ١٥ أغسطس المقبل، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء.

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