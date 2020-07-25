محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
زار الكابتن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.
وخلت الزيارة من أية إجراءات وقائية أو مسافات تباعدية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وتناولت الزيارة بحث التعاون وتوقيع بروتوكولات بين الناديين، فيما أهدى الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد، درع النادي للكابتن إسماعيل يوسف، في ختام الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون إجراءات وقائية.. إسماعيل يوسف يزور نادي "الرواد" بالشرقية- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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