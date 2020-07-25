بسبب كورونا.. ماليزيا تُصنف مدينة كوتشينج منطقة حمراء

أعلن مدير عام الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله اليوم السبت، أنه تم تصنيف مدينة كوتشينج، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية ساراواك، كمنطقة حمراء، بعد اكتشاف 41 حالة من حالات كورونا ظهر اليوم.
ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن الدكتور نور هشام قوله إن مستشفى سنتوسا، التي تقع في كوتشينج، تم إغلاقه ايضا أمام الجمهور وتم وضع جميع
الماليزية قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات في البلاد 8 آلاف و884 إصابة.
وأضاف أن المنطقة كانت تعاني من ارتفاعات في الآونة الأخيرة، مع الإبلاغ عن ثماني حالات إيجابية جديدة اليوم وهذا يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات، وكانت وزارة الصحة
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 123 حالة وفاة، ما يشكل 1.4% من إجمالي الإصابات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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