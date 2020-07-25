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الهند تُسجل 49 ألف إصابة جديدة و757 وفاة بكورونا

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أعلنت الهند، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 49 ألف إصابة و757 وفاة جديدة بكورونا في البلاد.

 

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 48916 حالة، مقابل 49310 في إحصائية أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 1336861.

 

وكشفت الإحصائية الجديدة أن عدد الوفيات جراء الفيروس ازداد بواقع 757 حالة، مقابل 740 في البيانات المنشورة الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 31358 شخصا.

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وأوضحت أن عدد المتعافين ارتفع بـ32223 شخصًا لتصل حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 849431،

بينما تعتبر 456071 إصابة ناشطة.

 

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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